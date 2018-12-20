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Полиция Ялты разыскивает главного архитектора города
20.12.2018 13:22
Фото: novorossia-24.com
В Ялте объявили в розыск и.о. руководителя департамента градостроительства и архитектуры городской администрации Эдема Керимова. Как передает агентство "Интерфакс", в последний раз главного архитектора видели в конце ноября на работе.
Со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка отмечается, что обращение в правоохранительные органы поступило от отца Керимова Эдема Сеит-Ибрахимовича. Установлено, что мужчина 28 ноября этого года вышел из департамента архитектуры Ялты, направившись в неизвестном направлении. Вплоть до сегодняшнего дня его местонахождение остается неустановленным.
По словам главы горадминистрации Алексея Челпанова, Эдем Керимов в течение длительного времени не выходил на связь. Объявившись наконец, он написал заявление об увольнении, в котором указал на некие семейные обязательства. Челпанов отметил, что заказное письмо отправили из Симферополя еще 10 декабря. Учитывая, что Керимов долгое время не выходит на работу, он будет уволен, пояснил глава администрации Ялты.
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