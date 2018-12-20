ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин поделился мнением об эффективности запрета рэп-концертов
Путин поделился мнением об эффективности запрета рэп-концертов
Месси в пятый раз получил «Золотую бутсу»
Месси в пятый раз получил «Золотую бутсу»
Под Иркутском в ДТП получили серьезные травмы дети, ехавшие без автокресел
Под Иркутском в ДТП получили серьезные травмы дети, ехавшие без автокресел
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин подписал пять указов о помилованииПутин подписал пять указов о помиловании
Турчинов: Украинские корабли вновь готовятся к проходу через Керченский проливТурчинов: Украинские корабли вновь готовятся к проходу через Керченский пролив
Под Псковом страшная дорожная авария унесла жизни пяти человекПод Псковом страшная дорожная авария унесла жизни пяти человек
Месси в пятый раз получил «Золотую бутсу»Месси в пятый раз получил «Золотую бутсу»
В Симферополе в массовой драке на АЗС пострадали два человекаВ Симферополе в массовой драке на АЗС пострадали два человека

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог
Уровень игры. 24 глава. Интересное киноУровень игры. 24 глава. Интересное кино
Уровень игры. 23 глава. СправедливостьУровень игры. 23 глава. Справедливость
Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Выборге полиция устроила погоню со стрельбой, останавливая подростка на Land Cruiser Prado


20.12.2018 06:31
В Выборге полиция устроила погоню со стрельбой, останавливая подростка на Land Cruiser PradoФото: rl0.ru

Полиция города Выборга была вынуждена устроить погоню, чтобы остановить иномарку, которой управлял пьяный подросток.

Как передает портал "Невские новости", 15-летнего нарушителя удалось задержать.

Со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Петербургу и Ленобласти уточняется, что полицейские обратили внимание на иномарку, когда она проехала через перекресток Ленинградского проспекта и набережной 40 лет ВЛКСМ. Водитель подозрительного автомобиля на требование остановиться не отреагировал. Резко развернувшись, он протаранил служебную машину правоохранителей и попытался скрыться.

В результате полицейским пришлось пуститься в погоню за Land Cruiser Prado, водитель которой продолжал нарушать ПДД. Силовики пустили в ход табельное оружие, стреляя вверх - лишь тогда подросток наконец остановил машину. С улицы Гагарина юношу доставили в отдел полиции. По предварительным данным, молодой человек употреблял спиртное перед тем, как сесть за руль.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Мумбае 8 человек погибли при пожаре в больницеВ Мумбае 8 человек погибли при пожаре в больнице
Латвийский президент призвал мэра Риги Нила Ушакова оставить свой постЛатвийский президент призвал мэра Риги Нила Ушакова оставить свой пост
В Кемерово Заслуженный артист РФ скончался в роли Деда Мороза, выступая на утреннике в детском садуВ Кемерово Заслуженный артист РФ скончался в роли Деда Мороза, выступая на утреннике в детском саду
С начала года в Республику Корея бежали более тысячи северокорейцевС начала года в Республику Корея бежали более тысячи северокорейцев
В Башкирии трое взрослых и двое младенцев погибли в дорожной аварииВ Башкирии трое взрослых и двое младенцев погибли в дорожной аварии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 805


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru