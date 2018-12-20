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В Выборге полиция устроила погоню со стрельбой, останавливая подростка на Land Cruiser Prado
20.12.2018 06:31
Фото: rl0.ru
Полиция города Выборга была вынуждена устроить погоню, чтобы остановить иномарку, которой управлял пьяный подросток.
Как передает портал "Невские новости", 15-летнего нарушителя удалось задержать.
Со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Петербургу и Ленобласти уточняется, что полицейские обратили внимание на иномарку, когда она проехала через перекресток Ленинградского проспекта и набережной 40 лет ВЛКСМ. Водитель подозрительного автомобиля на требование остановиться не отреагировал. Резко развернувшись, он протаранил служебную машину правоохранителей и попытался скрыться.
В результате полицейским пришлось пуститься в погоню за Land Cruiser Prado, водитель которой продолжал нарушать ПДД. Силовики пустили в ход табельное оружие, стреляя вверх - лишь тогда подросток наконец остановил машину. С улицы Гагарина юношу доставили в отдел полиции. По предварительным данным, молодой человек употреблял спиртное перед тем, как сесть за руль.
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