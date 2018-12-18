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Жительницу Южного Урала подозревают в жестоком убийстве годовалого сына
10:19
Фото: vk.me
Полиция Южного Урала выясняет обстоятельства гибели годовалого ребенка.
По версии следствия, к жестокому убийству малыша может оказаться причастной его мать. Специалистам предстоит установить, насколько женщина вменяема и адекватна.
ЧП случилось накануне, 18 декабря, на территории населенного пункта Ларино, который расположен в Уйском районе Челябинской области. Местную жительницу заподозрили в убийстве годовалого сына. По факту гибели ребенка уже возбудили уголовное дело.
Как стало известно от представителей регионального СУ СКР, мальчик погиб от множественных ножевых ранений. Уточняется, что о случившемся мать ребенка рассказала родственникам сама. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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