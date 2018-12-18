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Жительницу Южного Урала подозревают в жестоком убийстве годовалого сына


10:19
Жительницу Южного Урала подозревают в жестоком убийстве годовалого сынаФото: vk.me

Полиция Южного Урала выясняет обстоятельства гибели годовалого ребенка.

По версии следствия, к жестокому убийству малыша может оказаться причастной его мать. Специалистам предстоит установить, насколько женщина вменяема и адекватна.

ЧП случилось накануне, 18 декабря, на территории населенного пункта Ларино, который расположен в Уйском районе Челябинской области. Местную жительницу заподозрили в убийстве годовалого сына. По факту гибели ребенка уже возбудили уголовное дело.

Как стало известно от представителей регионального СУ СКР, мальчик погиб от множественных ножевых ранений. Уточняется, что о случившемся мать ребенка рассказала родственникам сама. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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