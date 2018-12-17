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На Украине убит бывший лидер «Правого сектора» во Львове
20:10
Фото: lentaua.net
На Украине убит известный своими русофобскими репликами экс-лидер группировки "Правый сектор" (в РФ деятельность официально запрещена) во Львовской области.
Как передает РИА Новости, причиной смерти Игоря Коцюрубы стала резаная рана в области шеи.
Бывшего главаря регионального филиала экстремистской организации обнаружили с тяжелым ранением горла в городе Червоноград. Мужчину незамедлительно госпитализировали. Несмотря на все усилия реаниматологов, 53-летний Игорь Коцюруба умер.
Как заявила глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, она обратилась к генпрокурору Украины с просьбой взять это дело под свой личный контроль. По ее словам, "правда о смерти Игоря должна быть установлена", а виновных нужно привлечь к ответственности по всей строгости закона.
В период так называемой "оранжевой революции" Игорь Коцюруба выполнял функции коменданта разбитого на Майдане палаточного городка. Весной 2014 года он являлся лидером филиала "Правого сектора" на Львовщине, позднее возглавил "Афганскую сотню" - действовавшее во Львове общественное формирование, члены которого занимались охраной правопорядка.
В 1993 году Коцюруба говорил о том, что хотел бы устроить во Львове Варфоломеевскую ночь для русских. При этом он заявлял, что для таких действий у украинских радикалов еще слишком мало сил.
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