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В Мумбае 8 человек погибли при пожаре в больнице
18.12.2018 13:21
Фото: livejournal.com
Названа вероятная причина пожара в Мумбаи, где погибли восемь человек.
По данным телевизионного канала NDTV, в больнице, где произошла трагедия, не была установлена качественная система противопожарной безопасности.
Устройства, которым была оборудована больница в Мумбаи, где в минувший понедельник, 17 декабря, погибли восемь человек, не соответствовали установленным нормативам.
Со ссылкой на высокопоставленного представителя городской службы пожарной охраны уточняется, что лишь две недели назад в этом медицинском учреждении проводилась проверка. Как выяснили специалисты, необходимо было исправить работу противопожарной системы - она могла не отреагировать на возгорание. Вероятно, администрация больницы так и не решила эти вопросы.
Сигнал в экстренные службы поступил примерно в 16 часов по местному времени (13:30 по Москве). Прибывшие в больницу пожарные успели спасти порядка 140 человек. После тушения огня были найдены тела шести погибших, еще два человека умерли позднее, в больницах, в ночь на вторник. В числе жертв трагедии - младенец.
Расследование по факту пожара, унесшего жизни восьми человек, сейчас активно продолжается.
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