Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter С начала года в Республику Корея бежали более тысячи северокорейцев

18.12.2018 11:40

Фото: ensonhaber.com



С начала этого года более тысячи граждан Северной Кореи бежали из страны через Китай, передает ТАСС.



Беженцы переходят из КНДР через слабо охраняемый участок госграницы. Оказавшись на территории КНР, они пытаются попасть в Республику Корея.



По данным министерства объединения Республики Корея, за период с января по ноябрь текущего года 1042 жителя Северной Кореи пытались попасть на их территорию. Отмечается, что данные практически совпадают с прошлогодними показателями, когда было зафиксировано 1045 аналогичных попыток.



Как указано в отчете ведомства, после того, как в Северной Корее пришел к власти Ким Чен Ын, в Южную Корею каждый год сбегают от тысячи до полутора тысяч жителей. Максимума количество перебежчиков составило в 2009 году, когда страну пытались покинуть около трех тысяч человек. Однако в последующий период их количество не превышало 1,5 тыс. человек.



Подавляющее большинство беженцев устремляются из КНДР в Китай, переходя через слабо охраняемый участок государственной границы. Там они предпринимают попытки через территории третьих стран отправиться в Республику Корея. Перебежчиков, ищущих лучшей доли, китайские власти в случае поимки неизменно депортируют на родину. Ни на предоставление статуса беженца, ни на убежище в КНР им рассчитывать не приходится.



Напомним, не так давно было названо число нелегальных мигрантов, которые погибли при попытке перебраться через южную границу Соединенных Штатов. Большая часть этих людей являлась уроженцами Мексики, указывалось в тексте правительственного доклада, подготовленного американскими властями.



Автор: Злата Богатова

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