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Вратарь «Витебска» вместе с женой и ребенком погиб в ДТП


07:13
Вратарь «Витебска» вместе с женой и ребенком погиб в ДТПФото: mk.ru

В Белоруссии трагически погиб футболист Андрей Щербаков. 27-летний голкипер "Витебска" попал в автокатастрофу, когда ехал на машине вместе с супругой и детьми. Выжил в аварии лишь младший ребенок спортсмена.

Сведения о трагической гибели семьи Щербаковых уже подтвердили в пресс-службе "Витебска". Как передает pressball.by, трагедия случилась минувшим вечером.

Со ссылкой на источники в правоохранительных структурах белорусские СМИ пишут об обстоятельствах смертельного ДТП. Предположительно, машину Андрея Щербакова занесло. Потеряв управление, водитель допустил выезд на встречную полосу, где его автомобиль на полном ходу врезался в эвакуатор.

Спортсмен и его супруга, а также их старший сын от полученных ранений погибли на месте. Мальчику было лишь шесть лет. Второй малыш пары, в момент ЧП находившийся в детском автокресле, смог выжить в аварии. Ребенка доставили в больницу.

Автор: Злата Богатова

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