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Победу на конкурсе «Мисс Вселенная» одержала 24-летняя филиппинка


17.12.2018 13:52
Победу на конкурсе «Мисс Вселенная» одержала 24-летняя филиппинкаФото: kapamilya.com

Названо имя новой "Мисс Вселенная" - в этом году почетный титул достался 24-летней представительнице Филиппин.

Российской красавице Юлии Полячихиной не удалось добраться до полуфинала, передает "Интерфакс".

О Катрионе Грэй, одержавшей победу на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная - 2018", известно, что она трудится в организации Love Yourself. Помимо деятельности, связанной с вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом, красавица  работает в некоммерческой организации Young Focus в качестве волонтера.

Второе место досталось Стефани Гутьеррес, которая выиграла региональный тур в Венесуэле.

Напомним, имя "Мисс Россия-2018" было названо еще минувшей весной. Победительницей регионального тура этого престижного конкурса тогда стала 18-летняя студентка журфака из столицы Чувашии. Среди призов, врученных юной жительнице Чебоксар, были три миллиона рублей, грант на обучение в любом вузе РФ и машина.

Позднее самой красивой девушкой Исландии, которой предстояло представлять страну на международном шоу, была выбрана уроженка Омска, прежде носившая имя Екатерина Скоробогатова. Сейчас девушку, переехавшую вместе с матерью в Европу много лет назад, зовут Катрин Лея Еленудоттир.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

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