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Уроженка Омска будет представлять Исландию на конкурсе «Мисс Вселенная»
5.12.2018 16:13
Фото: ytimg.com
В Исландии уроженка Омска стала победительницей конкурса красоты. Теперь Катрин Лея Еленудоттир, которую когда-то звали Екатерина Скоробогатова, будет представлять эту страну в финале "Мисс Вселенная – 2018".
До девятилетнего возраста девушка проживала в России.
Как сообщает "Тайга.Инфо", детство девушки, признанной в этом году самой красивой среди жительниц Исландии, прошло в Омске. В 2005 году ее мать, проводя отпуск в Испании, познакомилась с исландцем. Спустя некоторое время она решила связать с ним свою жизнь и переехала в Европу. Через два года омичка забрала к себе дочь, вскоре после чего они получили гражданство Исландии. Вместе с тем, и мать, и дочь достаточно часто приезжают в РФ, чтобы навестить родных.
Об обладательнице титула "Мисс Исландия" известно, что она учится на языковом отделении Рейкьявикского колледжа. Девушка свободно владеет английским и исландским языками, совершенствует латинский, датский и французский. После окончания колледжа Катрин планирует посвятить себя изучению юриспруденции, чтобы в будущем стать специалистом по иммиграционному праву.
Финальное шоу конкурса "Мисс Вселенная" состоится в Бангкоке уже 16-17 декабря. Нашу страну на нем представит Юлия Полячихина из Чувашии.
Напомним, обладательница титула "Мисс Россия-2018" была определена в минувшем апреле. Победу на региональном конкурсе одержала 18-летняя студентка журфака из Чебоксар. В числе призов, которые ей вручили за победу, был грант на обучение в любом из российских вузов, три миллиона рублей и автомобиль. О самой красивой девушке России известно, что она увлекается фитнес-аэробикой, а ее планы на будущее включают активное саморазвитие в сфере индустрии красоты.
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