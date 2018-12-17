Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Возобновляется следствие по делу о трагедии на Сямозере

17.12.2018 13:32

Фото: drealmp.fr



В Карелии возобновляется следствие по резонансному делу о трагической гибели детей на Сямозере летом 2016 года, сообщают российские СМИ.



Соответствующее решение было принято из-за подачи потерпевшими новых исков о компенсации нанесенного им ущерба.



В совокупности от потерпевших было принято четырнадцать исков, в каждом из которых содержится требование компенсации с бывшего руководства и сотрудников парк-отеля "Сямозеро". В частности, с Елены Решетовой заявители хотят получить по десять миллионов рублей, и пять - с Вадима Виноградова. Кроме того, в числе ответчиков указали врио главы регионального управления Роспотребнадзора Людмилу Котович и экс-руководителя ведомства Анатолия Коваленко, с которых требуют по десять миллионов рублей.



С Валерия Круподерщикова и Павла Ильина, во время трагических событий являвшихся инструкторами детского лагеря, потерпевшие потребовали в качестве компенсации соответственно по пять и одному миллиону рублей.



Со ссылкой на пресс-службу Петрозаводского городского суда уточняется, что дальнейшее расследование будет продолжено с допросом экспертов.



18 июня 2016 года, когда приехавшие отдохнуть в лагерь из Москвы дети и подростки на трех лодках отправились сплавляться по Сямозеру, начался шторм. Плавсредства, на которых ребята находились в сопровождении четырех инструкторов, перевернулись. Дети оказались в воде и начали тонуть. Жертвам ЧП было от двенадцати до пятнадцати лет.



Как заявляли позже представители МЧС, ребят можно было бы спасти, если бы руководство лагеря заранее озаботилось тем, чтобы соответствующим образом зарегистрировать сплав по озеру. Отмечалось, что лодки бы сопровождали спасатели, либо сплав вообще запретили, учитывая шквальный ветер. Со ссылкой на родителей, ранее отправлявших детей в этот лагерь, СМИ писали о том, что к ребятам и на суше относились не очень внимательно.



Автор: Злата Богатова

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