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В Башкирии трое взрослых и двое младенцев погибли в дорожной аварии
07:08
Фото: livejournal.com
До пяти человек увеличилось количество погибших в результате столкновения трех легковых автомобилей в Башкирии, передает РИА Новости.
В числе жертв страшной аварии - два младенца, двух и семи месяцев.
Как рассказали представители регионального ГИБДД, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером минувшей субботы, 15 декабря, на территории Дюртюлинского района республики. Два автомобиля ВАЗ столкнулись на федеральной трассе М-7.
Согласно уточненной информации, от полученных ранений на месте скончались оба водителя и трое пассажиров ВАЗ-21110. Выжить удалось лишь 23-летней пассажирке этой машины. Она была доставлена в больницу с травмами вместе с 54-летним мужчиной, который ехал в автомобиле ВАЗ-21074.
Автомобилем ВАЗ-21110 управлял 24-летний местный житель. Кроме него в машине в момент аварии находились две женщины, 23 и 25 лет, и двое младенцев - двухмесячный мальчик и семимесячная девочка. Вторым автомобилем управлял 49-летний житель Дюртюлей.
Как полагают автоинспекторы, сначала водитель ВАЗ-21110, ехавший в направлении населенного пункта Атсуярово, врезался в следовавший навстречу ВАЗ-21074. Затем "одиннадцатая" столкнулась с попутно двигавшимся автомобилем Peugeot Partner, за рулем которого находился 22-летний житель Уфимского района.
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