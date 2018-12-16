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В Башкирии трое взрослых и двое младенцев погибли в дорожной аварии


07:08
В Башкирии трое взрослых и двое младенцев погибли в дорожной аварииФото: livejournal.com

До пяти человек увеличилось количество погибших в результате столкновения трех легковых автомобилей в Башкирии, передает РИА Новости.

В числе жертв страшной аварии - два младенца, двух и семи месяцев.

Как рассказали представители регионального ГИБДД, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером минувшей субботы, 15 декабря, на территории Дюртюлинского района республики. Два автомобиля ВАЗ столкнулись на федеральной трассе М-7.

Согласно уточненной информации, от полученных ранений на месте скончались оба водителя и трое пассажиров ВАЗ-21110. Выжить удалось лишь 23-летней пассажирке этой машины. Она была доставлена в больницу с травмами вместе с 54-летним мужчиной, который ехал в автомобиле ВАЗ-21074.

Автомобилем ВАЗ-21110 управлял 24-летний местный житель. Кроме него в машине в момент аварии находились две женщины, 23 и 25 лет, и двое младенцев - двухмесячный мальчик и семимесячная девочка. Вторым автомобилем управлял 49-летний житель Дюртюлей.

Как полагают автоинспекторы, сначала водитель ВАЗ-21110, ехавший в направлении населенного пункта Атсуярово, врезался в следовавший навстречу ВАЗ-21074. Затем "одиннадцатая" столкнулась с попутно двигавшимся автомобилем Peugeot Partner, за рулем которого находился 22-летний житель Уфимского района.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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