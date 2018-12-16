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На побережье Аргентины обнаружены останки древнего гигантского ленивца


16.12.2018 23:03
На побережье Аргентины обнаружены останки древнего гигантского ленивцаФото: pinimg.com

В Аргентине нашли останки древнего гигантского ленивца, передает ТАСС.

По мнению ученых, обнаруженные фрагменты можно датировать 700 тысячелетиями. Ученые приступили к изучению найденных останков.

Как рассказали представители администрации аргентинского муниципалитета Хенераль-Альварадо, где была сделана находка, останки гигантского ленивца были обнаружены случайно. Семья жителей города Мирамар во время прогулки на побережье заметила необычные окаменелости и привезла их в городской музей. Они также указали ученым на карте место обнаружения останков животного, обитавшего на Земле примерно 700 тысячелетий назад.

На этом участке аргентинского побережья в прошлом уже не раз находили скелеты животных, которые жили на нашей планете тысячи и даже миллионы лет назад. По словам представителей местных властей, для их обнаружения иногда лишь достаточно внимательнее смотреть под ноги. Окаменелые костные фрагменты ленивца помог отыскать сильный отлив - обычно эта зона скрыта водой.

Как полагают ученые, уже изучившие челюсть древнего Scelidoterios, вес такого животного мог превышать тонну. Звери, обитавшие в эпоху позднего Плейстоцена, обладали вытянутым черепом и массивным телом. Благодаря своим огромным когтям они были способны рыть подземные норы впечатляющих размеров.

Автор: Злата Богатова

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