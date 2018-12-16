Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Египте найдена гробница жреца, похороненного более 4 тыс. лет назад

16.12.2018 21:48

Фото: radikal.ru



Египетскими учеными найдена гробница древнего жреца, который жил более четырех тысячелетий назад.



Как передает ТАСС, ученые обнаружили в ней ряд артефактов, которые представляют особую ценность.



По предварительным оценкам специалистов, обнаруженное в историческом регионе Саккара захоронение было создано примерно 4,4 тысячелетия назад. Как полагают ученые, в гробнице покоятся останки жреца одного из храмов времен V династии Древнего Египта, представители которой находились у власти в период 2500- 300 годов до н.э.



Как рассказал журналистам глава египетского министерства по делам древностей Халед аль-Анани, в гробнице "погребен очень высокопоставленный вельможа того времени". Исследователи уже смогли выяснить, как звали древнего служителя культа - Вах-Ти, отметил министр.



Обнаруженная в нескольких десятках километров к югу от столицы Египта, Каира захоронение представляет огромный исследовательский интерес, учитывая уровень его сохранности, подчеркнул аль-Анани.



Автор: Злата Богатова

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