Новости шоу-бизнеса

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В Египте найдена гробница жреца, похороненного более 4 тыс. лет назад
16.12.2018 21:48
Фото: radikal.ru
Египетскими учеными найдена гробница древнего жреца, который жил более четырех тысячелетий назад.
Как передает ТАСС, ученые обнаружили в ней ряд артефактов, которые представляют особую ценность.
По предварительным оценкам специалистов, обнаруженное в историческом регионе Саккара захоронение было создано примерно 4,4 тысячелетия назад. Как полагают ученые, в гробнице покоятся останки жреца одного из храмов времен V династии Древнего Египта, представители которой находились у власти в период 2500- 300 годов до н.э.
Как рассказал журналистам глава египетского министерства по делам древностей Халед аль-Анани, в гробнице "погребен очень высокопоставленный вельможа того времени". Исследователи уже смогли выяснить, как звали древнего служителя культа - Вах-Ти, отметил министр.
Обнаруженная в нескольких десятках километров к югу от столицы Египта, Каира захоронение представляет огромный исследовательский интерес, учитывая уровень его сохранности, подчеркнул аль-Анани.
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