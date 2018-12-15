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В Томской области при жесткой посадке вертолета с вахтовиками пострадали пять человек


15:19
В Томской области при жесткой посадке вертолета с вахтовиками пострадали пять человекФото: vk.me

Под Томском по меньшей мере пять человек получили ранения при аварийной посадке вертолета Ми-8.

Как передают российские СМИ со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу администрации города Кедровый, пострадавшим уже оказывается медицинская помощь.

Со ссылкой на представителей местных властей отмечается, что в госпитализации точно не нуждается лишь один из раненых - врачи диагностировали у него легкие травмы в виде порезов. Согласно уточненным сведениям, в стационаре на текущий момент вынуждены оставаться три человека.

В общей сложности на борту находилось двадцать два вахтовика, севшие в вертолет в населенном пункте Каргосок, и трое пилотов. ЧП случилось на вертолетной площадке промзоны Кедрового. Из-за поломки шасси во время приземления вертолет опрокинулся на бок.

По факту случившегося сейчас уже проводят проверку региональные следственные органы. К настоящему времени  установлено, что вертолет Ми-8 перевозил нефтяников с Майского нефтяного месторождения, разработку которого осуществляет компания Imperial Energy, принадлежащая ONGC Videsh (Индия).

В муниципалитете отметили, что все, кто получили травмы в катастрофе, являются жителями Сибири. На борту вертолета находились трое мужчин из Томска и по одному - из Кедрового и Новосибирска.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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