Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Томской области при жесткой посадке вертолета с вахтовиками пострадали пять человек

15:19

Фото: vk.me



Под Томском по меньшей мере пять человек получили ранения при аварийной посадке вертолета Ми-8.



Как передают российские СМИ со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу администрации города Кедровый, пострадавшим уже оказывается медицинская помощь.



Со ссылкой на представителей местных властей отмечается, что в госпитализации точно не нуждается лишь один из раненых - врачи диагностировали у него легкие травмы в виде порезов. Согласно уточненным сведениям, в стационаре на текущий момент вынуждены оставаться три человека.



В общей сложности на борту находилось двадцать два вахтовика, севшие в вертолет в населенном пункте Каргосок, и трое пилотов. ЧП случилось на вертолетной площадке промзоны Кедрового. Из-за поломки шасси во время приземления вертолет опрокинулся на бок.



По факту случившегося сейчас уже проводят проверку региональные следственные органы. К настоящему времени установлено, что вертолет Ми-8 перевозил нефтяников с Майского нефтяного месторождения, разработку которого осуществляет компания Imperial Energy, принадлежащая ONGC Videsh (Индия).



В муниципалитете отметили, что все, кто получили травмы в катастрофе, являются жителями Сибири. На борту вертолета находились трое мужчин из Томска и по одному - из Кедрового и Новосибирска.



Автор: Злата Богатова

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