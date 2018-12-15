|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Житомиром при крушении Су-27 погиб пилот
15.12.2018 22:48
Фото: i.lb.ua
На территории Украины разбился военный самолет Су-27, выполнявший плановый полет.
Как рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины, катастрофа произошла в Житомирской области примерно в 15 часов по местному времени.
По данным пресс-службы Генштаба ВСУ, воздушное судно потерпело крушение на территории Житомирской области около 15 часов по местному времени. Пилоту спастись не удалось, обстоятельства его гибели сейчас выясняют эксперты. На странице ведомства в Facebook указывается, что ЧП случилось, когда выполнявшее плановый полет воздушное судно пыталось зайти на посадку.
Напомним, за последнее время катастрофа стала уже вторым происшествием для этой модификации самолета на Украине. В середине минувшего октября в Винницкой области в результате крушения самолета Су-27 погибли два пилота - украинский и американский. Самолет, выполнявший учебно-боевой полет, был задействован в военных учениях "Чистое небо-2018" (Clear Sky-2018), которые в период 8-19 октября проводятся в воздушном пространстве над Винницкой и Хмельницкой областями Украины. Аавиакатастрофа случилась примерно в 17 часов по местному времени, фрагменты воздушного судна обнаружены близ населенного пункта Уланив.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|