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Под Винницей при крушении Су-27 погибли украинский и американский пилоты


16.10.2018 19:38
Под Винницей при крушении Су-27 погибли украинский и американский пилотыФото: ictv.ua

В Винницкой области в результате крушения самолета Су-27 погибли два пилота - украинский и американский, заявили представители Военной прокуратуры Украины.

Позднее сообщение, подтверждающее гибель военнослужащего ВВС Нацгвардии Соединенных Штатов, убрали.

Как указывалось на официальном сайте украинской Военной прокуратуры, при крушении самолета под Винницей погибли двое военнослужащих. Жертвами катастрофы стали офицер воздушных сил ВСУ и летчик американской Национальной гвардии. Спустя некоторое время Генштаб ВСУ убрал сведения о национальной принадлежности погибших, отмечает агентство "Интерфакс".

По данным украинского ведомства, тела двух пилотов были найдены в ходе поисково-спасательных мероприятий, развернутых после ЧП.

Самолет, выполнявший учебно-боевой полет, был задействован в военных учениях "Чистое небо-2018" (Clear Sky-2018), которые в период 8-19 октября проводятся в воздушном пространстве над Винницкой и Хмельницкой областями Украины. Аавиакатастрофа случилась примерно в 17 часов по местному времени, фрагменты воздушного судна обнаружены близ населенного пункта Уланив.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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