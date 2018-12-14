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Во Франции в преддверии протестов полиция задержала более 20 манифестантов
13:45
Фото: livejournal.com
Французская полиция еще до начала очередной манифестации "желтых жилетов" начала проводить задержания, передает ТАСС.
На территории региона Иль-де-Франс, где находится Париж, правоохранители задержали не менее двадцати пяти человек.
По данным телевизионного канала BFM со ссылкой на полицейскую прокуратуру, шесть человек правоохранители задержали в самом Париже. Во французской столице ранее были мобилизованы восемь тысяч силовиков. На парижских улицах несут дежурства бронемашины.
Напомним, с середины минувшего ноября во Франции не прекращаются массовые манифестации. Протестующие выражают несогласие с увеличением стоимости автомобильного топлива, роста налогов и цен.
Ранее участники протестных акций уже устраивали беспорядки и провоцировали столкновениями со стражами порядка. Согласно официальным данным, в общей сложности было задержано свыше четырех с половиной тысяч манифестантов. Количество пострадавших уточняется, но уже известно, что погибли шесть участников подобных акций.
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