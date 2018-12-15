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На Ставрополье скончался ребенок, попавший под колеса джипа депутата
15.12.2018 12:54
Фото: russkaya-moldova.ru
На Ставрополье депутат стал фигурантом дела о гибели восьмилетнего ребенка, передает агентство "Интерфакс".
Мальчик скончался от черепно-мозговой травмы, рассказали представители краевого СУ СКР.
Как стало известно, расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы Нефтекумского городского округа. По итогам предварительной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата городской Думы Ивана Кица.
По версии следствия, Киц мог нарушить ПДД, в результате чего погиб мальчик. Согласно материалам уголовного дела, смертельная дорожная авария случилась вечером минувшего четверга, 13 декабря, на территории населенного пункта Ачикулак. Под колесами автомобиля марки "Тойота Ленд Крузер Прадо", которым в тот момент управлял Киц, оказался переходивший дорогу ребенок.
Мальчик скончался от закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга, которые были получены в результате ДТП, заключили эксперты.
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