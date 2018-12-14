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В метро Нью-Йорка за драку задержана 40-летняя россиянка


14.12.2018 23:02
В метро Нью-Йорка за драку задержана 40-летняя россиянкаФото: twimg.com

В Нью-Йорке задержана сорокалетняя уроженка России, которая устроила потасовку в метро.

По данным американских СМИ, Анна Лущинская напала на женщину азиатской внешности, выкрикивая при этом оскорбления.

Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Нью-Йорка уточняется, что виновнице инцидента в метро уже предъявили обвинения.

Судя по видематериалам, которые были сделаны очевидцами и уже широко распространились в Сети, сначала Лущинская крикнула "Отвали!" в адрес пассажирки азиатской внешности, а потом несколько раз ударила девушку зонтиком.

После того, как неуравновешенная женщина начала оскорблять пассажирку по национальному признаку, в частности, назвав ее "проклятой китаянкой", вмешались окружающие. Один из невольных свидетелей инцидента забрал у Лущинской ее зонт, а другой, обезвредив, удерживал до прибытия сотрудников полиции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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