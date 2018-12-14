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В Туле совершено двойное убийство
14.12.2018 21:46
Фото: old.sud.ua
Правоохранительные органы Тулы приступили к выяснению обстоятельств гибели мужчины и женщины, передают российские СМИ.
Тела двух человек с явными признаками криминальной смерти были найдены в одном из частных домов поселка Горелки.
Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя регионального СУ СКР Анну Киречееву, личность погибших уже установлена. Жертвами преступления, совершенного в одном из домов по улице Мирная, стали местные жители - мужчина и женщина, 56 и 54 лет соответственно.
По словам экспертов, причиной смерти стали множественные колото-резаные ранения. По факту двойного убийства уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, отметила Киречеева. Поиск подозреваемого ведет отдел полиции "Зареченский".
В ряде местных СМИ появились публикации о том, что правоохранителями был задержан знакомый убитых. Предположительно, мужчина может быть причастен к их гибели. Официальные источники эти сведения пока не подтвердили.
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