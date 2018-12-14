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В Индии леопард растерзал монаха, медитировавшего в лесу


14.12.2018 13:04
В Индии леопард растерзал монаха, медитировавшего в лесуФото: artleo.com

В Индии в результате нападения леопарда погиб монах, медитировавший в лесу.

Как передает издание The Times of India, трагический инцидент случился на западе страны.

Со ссылкой на представителей местной администрации сообщается, что монах по имени Рахуль Валке, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжал уходить в лес, чтобы медитировать под деревьями.

Когда мужчина в очередной раз удалился в чащу, чтобы заниматься любимым делом, он провел в лесной глуши около месяца. Обосновавшись в местах, где обитают дикие животные, он постоянно проводил медитации.

В минувший вторник, 11 декабря, в лесу было найдено тело Валке. Судя по следам, которые оставил хищник, монаха, атаковал леопард. Эксперты пришли к выводу, что смерть была практически мгновенной. Предположительно, нападение произошло за день до того, как были обнаружены останки Валке.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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