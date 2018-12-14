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Объявлен в розыск бывший вице-спикер думы Ижевска


14.12.2018 08:09
Объявлен в розыск бывший вице-спикер думы ИжевскаФото: vk.me

Правоохранительные органы Ижевска объявили в розыск Василия Шаталова, в прошлом занимавшего пост вице-спикера городской думы, передает агентство "Интерфакс".

Решение вынес Устиновский районный суд столицы Удмуртии.

Ранее Шаталов находился под домашним арестом, однако нарушил его условия. Отмечается, что фигурант этого громкого дела, уклоняясь от ношения электронного браслета, скрылся от суда, не известив о своем местонахождении представителей регионального УФСИН.

Согласно материалам уголовного дела, Василием Шаталовым в результате мошеннических действий было похищено свыше двадцати миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие спорта. Преступление было совершено совместно с женой чиновника - Яной Кузнецовой. В прошлом она руководила детско-юношеской школой по конному спорту.

Полиция задержала Шаталова летом 2015 года, позднее его поместили под домашний арест в Нижнем Новгороде. В то время он оставаля в специально арендованной для него квартире. После того, как он несколько часов провел на подоконнике шестого этажа в местной больнице, угрожая броситься вниз, Шаталова перевели в СИЗО. Позднее Шаталова перевезли в Ижевск, где он был снова помещен под домашний арест.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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