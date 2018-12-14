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Башкирский подросток погиб под колесами грузового поезда


14.12.2018 01:28
Башкирский подросток погиб под колесами грузового поездаФото: inforos.ru

В Башкирии выясняют обстоятельства гибели подростка.

Как указано на портале Приволжской транспортной прокуратуры, трагический инцидент случился в минувшую среду, 12 декабря, около 17:35 по московскому времени.

По данным правоохранительных органов, шестнадцатилетний подросток получи смертельные травмы, попав под колеса грузового поезда No 3018. ЧП случилось на 74-м километре перегона Тазларово - Тюкунь.

Установлено, что машинист, заметив перед составом юношу, сразу же начал подавать световые и звуковые сигналы. Кроме того, он незамедлительно применил экстренное торможение. Учитывая, что расстояние к тому времени уже было слишком незначительным, несмотря на все усилия машиниста, наезд предотвратить не удалось.

От полученных ранений юный житель Кармаскалинского района Башкирии скончался на месте. По факту гибели подростка сейчас уже осуществляет соответствующую проверку Стерлитамакская транспортная прокуратура.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 264

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