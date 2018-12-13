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Мария Бутина пошла на сделку со следствием, частично признав вину
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Фото: hush-hush.press
Задержанная в Соединенных Штатах Мария Бутина частично признала предъявленные ей обвинения.
Как передает ТАСС, гражданка РФ решилась на сделку со следствием.
Во время очередного судебного заседания по делу гражданки РФ Марии Бутиной она решила признать вину по одному из пунктов. Речь идет о сговоре, целью которого было нарушение американского законодательства об иностранных агентах. Как стало известно, арестованная в Вашингтоне Бутина в присутствии адвоката Роберта Дрисколла сделала соответствующее заявление под присягой. Россиянка выразила согласие заключить сделку со следствием, чтобы избежать судебного процесса с участием двенадцати членов жюри присяжных.
Судья Таня Чаткэн задала Бутиной вопрос о том, вступала ли россиянка в период 2015-2018 годов в преступный сговор в целях причинения ущерба интересам Соединенных Штатов. Обвиняемая, которая держалась спокойно, не проявляя каких-либо эмоций и неуверенности, дала утвердительный ответ.
Россиянку Марию Бутину, являющуюся председателем организации "Право на оружие", задержали в Вашингтоне летом этого года. Позже она была арестована по обвинению в шпионаже. В сообщении, опубликованном на сайте американского Минюста, указывалось, что начиная с 2015 года, Бутина могла осуществлять конспиративную деятельность на территории округа Колумбия и других местах США. При этом она работала на другие страны, преимущественно РФ.
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