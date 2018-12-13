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Сибирские археологи нашли захоронения из птичьих клювов


13.12.2018 23:13
Сибирские археологи нашли захоронения из птичьих клювовФото: infox.ru

На территории Западной Сибири ученые нашли захоронения из птичьих клювов, передает ТАСС.

По мнению археологов, обнаруженные ими объекты можно отнести к одиновской культуре эпохи ранней бронзы.

Как рассказал советник директора Института археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН, академик РАН Вячеслав Молодин, несколько могильников были найдены исследователями в Венгеровском районе. Сейчас с обнаруженными там артефактами уже работают реставраторы.

По словам академика, во время раскопок были найдены вещи, предназначение которых до сих пор остается загадкой для специалистов. В частности, речь идет о сосредоточении "клювов птиц, либо цапель, либо журавлей". Молодин отметил, что из них создан некий "предмет: либо доспех, либо щит". Имеются предположения и о том, что это могут быть "элементы одежды".

Согласно предварительным оценкам специалистов, находки датируются периодом середины 3-го тысячелетия до начала 2-го тысячелетия до н. э., на берегах Иртыша жили представители одиновской культуры, пояснил ученый.

Ранее в Великом Новгороде была найдена мостовая из дерева, которая создавалась, предположительно, еще в XIV веке. Ученым удалось отыскать в общей сложности восемь ярусов-настилов во время раскопок, продолжающихся на Знаменской улице в исторической части города.

Автор: Злата Богатова

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