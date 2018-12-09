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В Великом Новгороде при раскопках найдена деревянная мостовая XIV века
9.12.2018 19:21
Фото: riamo.ru
В историческом районе Великого Новгорода, где продолжаются археологические раскопки, обнаружена деревянная мостовая.
По предварительным оценкам специалистов, находка может датироваться XIV веком, сообщает ТАСС.
Как рассказал замруководителя отряда новгородской археологической экспедиции Института археологии РАН Олег Олейников, его коллегам удалось отыскать восемь ярусов-настилов мостовой улицы. Она создана из деревянных плах и лаг. Открытие было сделано на Знаменской улице, где ведутся раскопки. Мостовую заметили, когда в исторической части города прокладывали коммуникации к зданию, который в будущем возведут на месте раскопа.
По словам Олейникова, ученые "смогли реконструировать направление улицы", отходившей в прошлом от Павлова монастыря. В результате историки получили возможность установить местоположение и ряда близлежащих улиц, которые археологам лишь предстоит отыскать. Во время раскопок они руководствуются сведениями, которые содержатся в летописных источниках.
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