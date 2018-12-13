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На Западном берегу неизвестный расстрелял израильтян: два человека погибли


13.12.2018 19:33
На Западном берегу неизвестный расстрелял израильтян: два человека погиблиФото: iland.tv

Двое израильтян погибли в результате стрельбы на Западном берегу, передает ТАСС. Два человека с тяжелыми ранениями были экстренно доставлены в больницу.

Обстоятельства инцидента, случившегося на шоссе, выясняются.

По предварительным данным, на шоссе № 60 неизвестные открыли стрельбу, в которой погибли двое израильтян, еще человека были тяжело ранены. В коммюнике медицинской службы "Маген Давид адом" уточняется, что ЧП случилось неподалеку от поселения Офра, которое находится на Западном берегу реки Иордан.

Ранее стало известно о задержании израильскими силовиками шестнадцати палестинцев. Всех задержанных на Западном берегу Иордана передали для допроса в контрразведку. По данным Службы общей безопасности еврейского государства (ШАБАК) задержанные при участии пограничной полиции палестинцы могут оказаться причастными к террористической деятельности и организации беспорядков, которые ранее были направлены против военных и гражданских лиц Израиля.

Автор: Злата Богатова

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