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В Томске четырехлетний ребенок выжил после падения с девятого этажа
13.12.2018 19:13
Фото: sobitie.com.ua
В Томске из окна квартиры, расположенной на девятом этаже высотного здания, выпал малолетний мальчик.
Как передает агентство "Интерфакс", ЧП случилось вечером минувшей среды, 12 декабря.
Сигнал о том, что ребенок выпал из окна девятого этажа многоквартирного дома, поступил в экстренные службы в 17:12 по местному времени (13:12 по Москве). Уже через семь минут после обращения в станцию скорой медицинской помощи к месту происшествия прибыла реанимационная бригада.
Мальчика на скорой доставили в больницу, рассказали представители областного департамента здравоохранения. Первоначально малыша поместили в отделение реанимации. Однако, уточняется со ссылкой на врачей, учитывая, что ребенок не получил тяжелых повреждений, его в скором времени могут перевести в травматологическое отделение.
В данный момент врачи оценивают состояние мальчика как средней степени тяжести.
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