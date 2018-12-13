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В Томске четырехлетний ребенок выжил после падения с девятого этажа


13.12.2018 19:13
В Томске четырехлетний ребенок выжил после падения с девятого этажаФото: sobitie.com.ua

В Томске из окна квартиры, расположенной на девятом этаже высотного здания, выпал малолетний мальчик.

Как передает агентство "Интерфакс", ЧП случилось вечером минувшей среды, 12 декабря.

Сигнал о том, что ребенок выпал из окна девятого этажа многоквартирного дома, поступил в экстренные службы в 17:12 по местному времени (13:12 по Москве). Уже через семь минут после обращения в станцию скорой медицинской помощи к месту происшествия прибыла реанимационная бригада.

Мальчика на скорой доставили в больницу, рассказали представители областного департамента здравоохранения. Первоначально малыша поместили в отделение реанимации. Однако, уточняется со ссылкой на врачей, учитывая, что ребенок не получил тяжелых повреждений, его в скором времени могут перевести в травматологическое отделение.

В данный момент врачи оценивают состояние мальчика как средней степени тяжести.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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