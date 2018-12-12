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Стадион «Лужники» признан лучшим на планете
12.12.2018 22:37
Фото: rl0.ru
Московские "Лужники" признаны ФИФА лучшим стадионом в мире по видимости поля с трибун, заявил главный архитектор Москвы С. Кузнецов, который возглавляет авторский коллектив проектировщиков реконструкции. По его словам, ФИФА регламентирует целый ряд параметров.
В числе параметров, которые регламентированы ФИФА - ширина ряда и каждого отдельного места, а также число вип-кресел, занимающих больше пространства, чем стандартные, и общее количество телевизионных позиций.
По словам С. Кузнецова, порядка 10% зрительских мест до реконструкции попадали в зону плохого обзора. Учитывая это, приняли решение о замене трибун. Сейчас они располагаются в два яруса, а угол стал более крутым углом. Кроме того, разработчики предусмотрели создание дополнительного яруса, который включает в себя сто скай-боксов. В результате любители спорта получили возможность наслаждаться отличным обзором поля практически с любого места.
В рамках реконструкции, предполагающей размещение 81 000 мест, их максимально "завели" под кровлю. Поле для этих целей опустили на полметра вниз, и теперь даже возрос объем помещающегося в чаше воздуха, отметил архитектор.
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