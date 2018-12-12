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Порошенко назвал войной события в Керченском проливе


12.12.2018 19:44
Порошенко назвал войной события в Керченском проливеФото: hronika.info

Украинский лидер Петр Порошенко назвал недавние события в Керченском проливе "войной" во время интервью для канала Fox News.

Как указывается в материале, опубликованном президентом в соцсети Facebook, в Киеве действия российских пограничников расценивают как проявление агрессии.

По словам Петра Порошенко, случившееся в Керченском проливе киевские власти рассматривают как агрессивные действия со стороны Москвы. Обращаясь к своему российскому коллеге Владимиру Путину, глава украинского государства подчеркнул, что "это не шутка, не инцидент и не кризис".

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла закон, в соответствии с которым пограничники получили право без предупреждения стрелять на поражение. Речь идет о вторжении на украинскую территорию иностранных военных либо нападении на корабли ВМС.

Как уже сообщалось, в начале декабря киевские власти объявили в розыск сотрудников ФСБ России. В постановлении суда говорилось, в частности, о задержании руководителя погрануправления ФСБ по Крыму и командиров сторожевых кораблей "Дон" и "Изумруд".

25 ноября три судна ВМС Украины нарушили правила прохода из Черного в Азовское море. Корабли соседнего государства, пересекли границу и направились в сторону Керченского пролива, не обращая внимание на требования российских пограничников. В результате представителям службы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ пришлось применить оружие. Ранения получили трое украинских военнослужащих. Повреждения не представляют угрозы для жизни, всем своевременно была оказана необходимая медицинская помощь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

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