|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Киеве объявили в розыск сотрудников ФСБ России
4.12.2018 23:47
Фото: flashcrimea.com
Украинские власти объявили в розыск сотрудников ФСБ России.
Как передает агентство "Интерфакс", в постановлении суда речь идет о задержании руководителя погрануправления ФСБ по Крыму и командиров сторожевых кораблей "Дон" и "Изумруд".
В общей сложности Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск восемь граждан РФ, которые, по мнению официального Киева, причастных к инциденту, случившемуся в Черном море 25 ноября.
На портале украинского ведомства указано, что о подозрении по различным статьям УК Украины уже официально сообщено руководителю погрануправления ФСБ Крыма и города Севастополя контр-адмиралу Станкевичу и целому ряду его высокопоставленных коллег, а также командирам сторожевых и противолодочных кораблей. Все они объявлены в розыск. Суд уже вынес постановление об их "задержании".
Напомним, 25 ноября три судна ВМС Украины нарушили правила прохода из Черного в Азовское море. Корабли соседнего государства, пересекли границу и направились в сторону Керченского пролива, не обращая внимание на требования российских пограничников. В результате представителям службы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ пришлось применить оружие. Ранения получили трое украинских военнослужащих. Повреждения не представляют угрозы для жизни, всем своевременно была оказана необходимая медицинская помощь.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|