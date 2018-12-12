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Улицы германского города залило шоколадом после утечки на кондитерской фабрике
12.12.2018 19:23
Фото: vk.me
На западе ФРГ в результате аварии на кондитерской фабрике произошла крупная утечка растопленного шоколада.
Как передают европейские СМИ, около тонны вещества вылилось на одну из улиц Вестеннен.
По информации местного издания Soester Anzeiger, улица оказалась покрыта жидким молочным шоколадом в результате аварии на кондитерском предприятии DreiMeister. Как пояснили представители фабрики, у них случился "небольшой технический дефект".
После того, как шоколад вытек из резервуара, он начал быстро застывать. Сотрудникам коммунальных служб пришлось воспользоваться горелками и горячей водой, чтобы вернуть асфальту первоначальный вид.
Представители руководства предприятия отметили, что производственный процесс возобновится уже через несколько часов. Причины необычного происшествия не уточнялись.
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