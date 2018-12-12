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В Геленджикской бухте ищут пассажира яхты, смытого в море волной во время шторма
12.12.2018 16:44
Фото: wikimedia.org
В Геленджикской бухте ведутся поиски мужчины, которого смыло за борт яхты во время шторма.
По данным российских СМИ, по факту случившегося уже проводят проверку следственные органы. Обстоятельства ЧП выясняются.
Как сообщили представители СУ на транспорте по ЮФО, инцидент произошел в ночь на среду, 12 декабря, примерно в 1:40 по московскому времени. Опрокинувшуюся во время шторма яхту "Вега" нашли на расстоянии полутора десятков метров от берега. Владельцем яхты является житель Геленджика.
К настоящему времени уже установлено, что в момент ЧП на яхте в общей сложности находилось пять человек. После того, как сильной волной трех из них смыло в море, лишь двое сумели самостоятельно добраться до берега. Судьба третьего пассажира пока остается неизвестной.
Следователи ведут опрос всех участников морской прогулки в рамках начатой проверки, отметили в ведомстве.
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