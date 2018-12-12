ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Сицилии конфисковали имущество наследников мафиози на 200 млн евро
На Сицилии конфисковали имущество наследников мафиози на 200 млн евро
В Геленджикской бухте ищут пассажира яхты, смытого в море волной во время шторма
В Геленджикской бухте ищут пассажира яхты, смытого в море волной во время шторма
В фонде «Подари жизнь» не подтверждают переезд семьи онкобольного ребенка из-за травли
В фонде «Подари жизнь» не подтверждают переезд семьи онкобольного ребенка из-за травли
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Киселев готов на работу взять украинскую журналистку БойкоКиселев готов на работу взять украинскую журналистку Бойко
В Анкаре после столкновения поездов рухнул переход: погибли 7 человек, более 40 пострадалиВ Анкаре после столкновения поездов рухнул переход: погибли 7 человек, более 40 пострадали
Стадион «Лужники» признан лучшим на планетеСтадион «Лужники» признан лучшим на планете
Порошенко назвал войной события в Керченском проливеПорошенко назвал войной события в Керченском проливе
Улицы германского города залило шоколадом после утечки на кондитерской фабрикеУлицы германского города залило шоколадом после утечки на кондитерской фабрике

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уровень игры. 5 глава. Избушка с погремушкамиУровень игры. 5 глава. Избушка с погремушками
Уровень игры. 4 глава. Бизнес-ледиУровень игры. 4 глава. Бизнес-леди
Уровень игры. 3 глава. Желания и возможностиУровень игры. 3 глава. Желания и возможности
Уровень игры. 2 глава. Хутор в КарелииУровень игры. 2 глава. Хутор в Карелии
Уровень игры. 1 глава. На природуУровень игры. 1 глава. На природу

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Геленджикской бухте ищут пассажира яхты, смытого в море волной во время шторма


12.12.2018 16:44
В Геленджикской бухте ищут пассажира яхты, смытого в море волной во время шторма Фото: wikimedia.org

В Геленджикской бухте ведутся поиски мужчины, которого смыло за борт яхты во время шторма.

По данным российских СМИ, по факту случившегося уже проводят проверку следственные органы. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как сообщили представители СУ на транспорте по ЮФО, инцидент произошел в ночь на среду, 12 декабря, примерно в 1:40 по московскому времени. Опрокинувшуюся во время шторма яхту "Вега" нашли на расстоянии полутора десятков метров от берега. Владельцем яхты является житель Геленджика.

К настоящему времени уже установлено, что в момент ЧП на яхте в общей сложности находилось пять человек. После того, как сильной волной трех из них смыло в море, лишь двое сумели самостоятельно добраться до берега. Судьба третьего пассажира пока остается неизвестной.

Следователи ведут опрос всех участников морской прогулки в рамках начатой проверки, отметили  в ведомстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

ЦУП: Российским космонавтам предстоит провести за бортом МКС более шести часовЦУП: Российским космонавтам предстоит провести за бортом МКС более шести часов
В МИД Китая из-за ареста финдиректора Huawei вызван посол СШАВ МИД Китая из-за ареста финдиректора Huawei вызван посол США
В Египте трагически погибли двое россиянВ Египте трагически погибли двое россиян
В Афганистане смертник атаковал колонну военных: погибли 4 разведчикаВ Афганистане смертник атаковал колонну военных: погибли 4 разведчика
В Геленджикской бухте ищут пассажира яхты, смытого в море волной во время шторма В Геленджикской бухте ищут пассажира яхты, смытого в море волной во время шторма

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 804


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru