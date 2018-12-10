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В Бурятии ДТП на трассе унесло жизни пяти человек


09:18
В Бурятии ДТП на трассе унесло жизни пяти человекФото: livejournal.com

В Бурятии пять человек погибли в  результате дорожной аварии.

Как передают российские СМИ, трагедия случилась на территории Тункинского района республики.

Со ссылкой на представителей регионального главка МВД сообщается о подробностях ЧП. Согласно официальным данным, жертвами аварии стали водитель и пассажиры машины марки Toyota Premio. Автомобиль лоб в лоб столкнулся с Toyota Camry.

Смертельная авария зафиксирована на дороге, соединяющей Култук и Монды. После дорожно-транспортного происшествия в больницу с травмами были доставлены двое пострадавших из второй машины. Отмечается, что первое транспортное средство было серьезно деформировано в результате удара. Чтобы извлечь из искореженной иномарки тела погибших, пришлось привлекать спасателей.

Информации о вероятных причинах трагедии из официальных источников пока не поступало. Известно лишь о начале расследования по факту ДТП.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 272

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