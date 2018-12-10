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Президент Франции объявил чрезвычайное положение


08:48
Президент Франции объявил чрезвычайное положениеФото: cyprusbusinessmail.com

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил о введении на территории страны чрезвычайного экономического и социального положения.

При этом глава государства выразил намерение создать трудовую Францию, где "дети будут жить лучше их родителей".

Выступление Эмманюэля Макрона, заявившего о чрезвычайном экономическом положении во Франции, было сделано накануне, 10 декабря, и транслировалось в эфире телевизионного канала BFM. По словам французского президента, власти собираются отреагировать на сложившуюся в стране ситуацию чрезвычайными мерами, включая более быстрое понижение налогов. Речь также идет не только о сокращении расходов, но повышении эффективности управления ими, подчеркнул глава государства.

Макрон отметил, что ожидает от французского правительства продолжения работы по трансформации государства, за которую "народ проголосовал уже 18 месяцев назад". Президент сказал, что Франция нуждается в "глубокой реформе", включающей достойные пенсии и компенсации тем, кто вынужденно остался без работы. Народу "нужны более справедливые, простые и понятные правила", способные компенсировать трудовые усилия.

Вместе с тем, Макрон напомнил о необходимости каждому выполнять свой долг и быть готовому к изменениям, с учетом "долга, климатического и бюджетного".

Напомним, ранее французские власти призвали американского президента Дональда Трампа не вмешиваться в их внутренние дела. Заявление было сделано после того, как глава Соединенных Штатов решил дать официальному Парижу ряд советов по урегулированию ситуации в стране, где с середины ноября не утихают массовые манифестации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 168

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