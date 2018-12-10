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Французские власти призвали Трампа не вмешиваться в их внутренние дела
10.12.2018 12:33
Фото: cloudinary.com
Американскому лидеру Дональду Трампу следует воздерживаться от обсуждения внутриполитической обстановки во Франции и предоставить возможность стране жить своей жизнью. С соответствующим заявлением выступил глава МИД европейского государства Жан-Ив Ле Дриан.
Прокомментировав заявления главы Соединенных Штатов, министр иностранных дел республики подчеркнул, что американскому президенту не стоит вмешиваться во внутренние дела другой страны. По словам Жан-Ива Ле Дриана, он солидарен в французским лидером, который также сказал Дональду Трампу о том, что Париж не принимает участия в американских дискуссиях. Поэтому французские власти призывают дать их "стране жить своей жизнью".
Напомним, ранее глава Белого дома поделился в своем Twitter мнением о продолжающихся в Париже манифестациях. В частности, Трамп отметил, что причина случившегося кроется в нецелесообразности соглашения по климату. Признавшись в любви к Пятой республике, президент Соединенных Штатов сообщил о том, что французы хотели бы видеть его своим президентом.
Как уже сообщалось, представители руководства Службы безопасности Украины заявили о том, что к акциям протеста, которые продолжаются во Франции, могут быть причастны российские спецслужбы. По мнению главы ведомства Василия Грицака, в европейской стабильности Москва видит для себя угрозу, поэтому стремится ее разрушить.
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