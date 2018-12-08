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СБУ: Москва причастна к протестным акциям во Франции
13:59
Фото: svobodaslova.info
К акциям протеста, которые продолжаются во Франции, причастны российские спецслужбы.
С таким заявлением выступили представители руководства Службы безопасности Украины. По их мнению, в европейской стабильности Москва видит для себя угрозу, поэтому стремится ее разрушить.
Как утверждается в Facebook украинского ведомства, французские радикалы якобы действуют "под кураторством" российских ФСБ и ГУ ГШ Вооруженных Сил. Москва, отмечено в тексте, причастна к неутихающим в Париже и других городах Франции антиправительственным выступлениям.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сделав такое заяволение, решил подкрепить свои слова фото, сделанным в Париже. На нем запечатлены двое мужчин в желтых жилетах, принимавших участие в беспорядках. В руках манифестантов которых можно увидеть флаг самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. По словам Грицака, "для российской гибридной агрессии" нет никаких преград.
Преодолевая международные границы и используя "грязные методы", российские власти намерены разрушить "европейскую стабильность", убежден Грицак. По его словам, Кремль усматривает "в ней угрозу для себя".
Ранее обстановку, которая складывается во Франции, прокомментировал глава Соединенных Штатов. По словам американского президента, парижскому руководству стоило бы задуматься о снижении налогов. При этом Дональд Трамп назвал события, происходящие в Париже днем и ночью, "печальными".
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