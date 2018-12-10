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В Твери ищут дедушку на Porsche, выкравшего внучку из детского сада
10.12.2018 23:30
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Твери объявили о введении в городе плана "Перехват" после похищения ребенка.
Как сообщают региональные СМИ, предположительно, пятилетнюю девочку увел с собой ее собственный дедушка.
Ребенка, похищенного из детского сада, увезли на машине марки Porsche. Предположительно, к преступлению может оказаться причастным дедушка ребенка. Сейчас правоохранительные органы Твери и области пытаются установить местонахождение автомобиля, на котором скрылся мужчина.
По данным местной прессы, ЧП случилось в дошкольном учреждении, которое расположено на улице Фрунзе. Какие-либо другие сведения о том, при каких обстоятельствах был похищен ребенок, пока не приводятся.
Информацию об инциденте уже подтвердили в пресс-службе регионального полицейского главка. Отмечается, что по факту происшествия проводится проверка. По ее итогам позднее примут решение о возбуждении уголовного дела.
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