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В Твери ищут дедушку на Porsche, выкравшего внучку из детского сада


10.12.2018 23:30
В Твери ищут дедушку на Porsche, выкравшего внучку из детского садаФото: vk.me

Правоохранительные органы Твери объявили о введении в городе плана "Перехват" после похищения ребенка.

Как сообщают региональные СМИ, предположительно, пятилетнюю девочку увел с собой ее собственный дедушка.

Ребенка, похищенного из детского сада, увезли на машине марки Porsche. Предположительно, к преступлению может оказаться причастным дедушка ребенка. Сейчас правоохранительные органы Твери и области пытаются установить местонахождение автомобиля, на котором скрылся мужчина.

По данным местной прессы, ЧП случилось в дошкольном учреждении, которое расположено на улице Фрунзе. Какие-либо другие сведения о том, при каких обстоятельствах был похищен ребенок, пока не приводятся.

Информацию об инциденте уже подтвердили в пресс-службе регионального полицейского главка. Отмечается, что по факту происшествия проводится проверка. По ее итогам позднее примут решение о возбуждении уголовного дела.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 204

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