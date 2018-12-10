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В Кисловодске разыскивают 15-летнего подростка по подозрению в убийстве приятеля


10.12.2018 15:12
В Кисловодске разыскивают 15-летнего подростка по подозрению в убийстве приятеляФото: livejournal.com

Полиция города Кисловодска разыскивает пятнадцатилетнего местного жителя, который подозревается в совершении убийства.

По данным ТАСС, жертвой преступления стал девятнадцатилетний приятель предполагаемого убийцы.

Со ссылкой на региональные следственные органы уточняется, что преступление было совершено 4 декабря. Как полагают правоохранители, между двумя молодыми людьми произошел конфликт. В ходе выяснения отношений младший из юношей ударил другого ножом в шею. От полученного ранения тот погиб на месте.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что причиной ссоры стали денежные средства, якобы перечисленные на банковскую карту убитого для подозреваемого. После того, как старший приятель не передал ему деньги, его знакомый назначил встречу для выяснения обстоятельств случившегося.

Отмечается, что после гибели приятеля подросток с места ЧП скрылся. Поэтому правоохранительные органы объявили его в розыск. В случае, если суд признает его виновным в совершении убийства, ему может грозить лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 307

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