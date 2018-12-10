|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Камчатке выясняют обстоятельства гибели беременной многодетной матери
10.12.2018 13:40
Фото: caravan.kz
Следственные органы Камчатского края приступили к проверке по факту гибели 27-летней беременной женщины.
Как передают региональные СМИ, многодетную мать нашли повешенной.
ЧП случилось в одной из квартир дома, расположенного на улице Обороны 1854 года Петропавловска-Камчатского. Сигнал в экстренные службы поступил от сожителя погибшей женщины, который обнаружил ее тело в санузле съемного жилья.
В ходе предварительной проверки установлено, что погибшая женщина проживала с четырьмя детьми и гражданским мужем в арендованной квартире. Примерно через четыре месяца у нее должен был родиться пятый ребенок. Погибшая характеризуется исключительно положительно - как соседями, так и в школе, где учатся ее дети. Ни на каком учете семья в прошлом не состояла, жилищные условия являются удовлетворительными.
Детей забрала к себе бабушка, отмечается в региональных СМИ. В скором времени будет решен вопрос об оформлении опеки над ними. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели многодетной матери примут по итогам доследственной проверки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|