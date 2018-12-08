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Трамп дал Парижу совет по урегулированию обстановки в стране
11:41
Фото: focus.de
Французы хотели бы видеть своим президентом Дональда Трампа, считает американский лидер. По мнению главы Соединенных Штатов, основной причиной протестного движения "желтых жилетов", которое охватило страну, является Парижское соглашение о климате 2015 года.
Как заявил американский президент, во время протестов "желтых жилетов", которые не прекращаются в Париже и других городах Франции, митингующие выкрикивали лозунги, адресованные Дональду Трампу. По его словам, французы скандируют призывы к республиканцу возглавить их государство.
Прокомментировав события во Франции в своем Twitter, хозяин Белого дома отметил, что любит эту страну. Причиной обострения обстановки он видит Парижское соглашение о климате, которое было принято в 2015 году. Документ "оказывает дурное влияние на Париж", подчеркнул Трамп. По словам американского лидера, французы, скандирующие сейчас: "Мы хотим Трампа", не хотят платить деньги развивающимся странам под прикрытием защиты окружающей среды.
Возвратив людям деньги, выплаченные в рамках Парижского соглашения по климату, можно достаточно быстро урегулировать ситуацию, посоветовал позже американский лидер французскому руководству.
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