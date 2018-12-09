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СМИ: Скотленд Ярд выясняет причастность РФ к смерти Перепеличного
9.12.2018 14:23
Фото: twimg.com
"Российские киллеры" могут оказаться причастными еще к ряду преступлений, считают в Скотленд Ярде. Как передают британские СМИ, в Лондоне сейчас изучают вероятную связь РФ к гибели Перепеличного. Со ссылкой на источники в полиции королевства отмечается, что это и некоторые другие преступления могут быть переквалифицированы.
В воскресной газете The Sunday Times вышел материал, в котором утверждается, что лондонская полиция рассматривает версию о причастности России к гибели двух бизнесменов. В публикации уточняется, что у Скотленд Ярда появились некие предположения относительно смертей Александра Перепеличного и Скота Янга. Они стали жертвами преступлений соответственно в 2012 и 2014 годах.
Со ссылкой на источники правоохранительных органах уточняется, что дела рассматривают сейчас в контртеррористическом подразделении Скотленд Ярда - SO15, где ведется расследование по факту инцидента в Солсбери, когда были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как указано в статье, в распоряжении следствия оказались некие новые сведения. В результате возникли предположения о том, "что и другие могли стать целями российских киллеров". Среди некоторых "громких необъяснимых смертей" есть такие, которые выглядят крайне подозрительно, в том числе, "Перепеличного и Янга", пишет еженедельник.
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