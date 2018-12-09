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В Египте трагически погибли двое россиян
9.12.2018 14:11
Фото: staticflickr.com
Российские дипломаты подтвердили гибель двух сограждан в Египте.
Как передает РИА Новости, трагический инцидент случился на соединяющей Каир и курортную Хургаду трассе.
По словам представителей консульского отдела российского посольства в египетской столице - Каире, обстоятельства ЧП выясняются. Дипломаты поддерживают связь с местными правоохранителями, чтобы быть в курсе начатого расследования.
Пока лишь известно, что смертельная дорожная авария случилась неподалеку от Рас Гариба. В дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, еще один получил ранения, не представляющие угрозы для жизни.
В дипмиссии уточнили, что вечером минувшей субботу в автомобиль, в котором ехали туристы из РФ, врезался грузовик. Какие-либо другие сведения о случившемся пока не приводятся.
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