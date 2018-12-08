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В ЯНАО сотрудник полиции, прибывший на вызов в больницу, застрелил агрессивного пациента
10:28
Фото: rl0.ru
На Ямале полиция проводит проверку по факту гибели мужчины от огнестрельного ранения.
По данным региональных СМИ, инцидент зафиксирован в одном из медучреждений города Ноябрьска. Сотрудник правоохранительных органов применил оружие после того, как на него напал пьяный пациент.
Как стало известно, в полицию поступил сигнал от сотрудников медицинского учреждения о двух пациентах, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. По словам работников больницы, мужчины вели себя крайне агрессивно. Когда в указанное учреждение прибыл полицейский, нарушители напали на него с кулаками и пытались завладеть табельным оружием. В результате сотрудник правоохранительных органов, согласно Закону "О полиции", был вынужден стрелять в пьяных пациентов. После того, как он применил оружие, один из нападавших от полученного ранения погиб на месте.
В каком именно медицинском учреждении прогремели выстрелы, пока не уточняется. В ведомстве лишь отметили, что на полицейского пытались напасть двое местных жителей, которые в прошлом уже имели проблемы с законом. По итогам предварительной проверки выяснилось, что полицейский применял свое табельное оружие правомерно. Вместе с тем, разбирательство продолжается. Позже, в зависимости от результатов дальнейшей проверки примут соответствующее процессуальное решение.
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