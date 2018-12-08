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Власти Ирана сообщают о задержании подозреваемых в совершении теракта в Чабахаре
8.12.2018 23:43
Фото: zaman.com.tr
Иранские силовики установили личность и задержали четверых подозреваемых в причастности к террористической атаке в Чабахаре, передает РИА Новости.
Жертвами инцидента в порту на юго-востоке страны стали двое правоохранителей, свыше сорока получили ранения.
В Иране по подозрению в совершении теракта в портовом городе Чабахар (провинция Систан и Белуджистан) задержаны четыре человека. Расследование по факту инцидента сейчас активно продолжается.
Как ранее сообщило информационное агентство Tasnim со ссылкой на прокурора города Захедан, террорист пытался на заминированной машине проникнуть на территорию штаба силовиков. В результате прогремевшего взрыва погибли двое сотрудников правоохранительных органов, ранения получили более сорока человек.
По данным ряда источников, в частности, американской мониторинговой компании SITE Intelligence Group, к теракту могут быть причастны боевики "Ансар аль-Фуркан". Группировка, члены которой действуют в провинции Систан и Белуджистан, в Иране официально признана террористической и запрещена.
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