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В Москве по подозрению в нападениях на женщин задержан 22-летний житель Тольятти
8.12.2018 00:37
Фото: vk.me
Правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого в ряде нападений на женщин, которые были совершены под Самарой.
Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 22-летний мужчина задержан на одном из вокзалов Москвы.
По словам Ирины Волк, все нападения были ранее совершены в Самарской области. Как полагают правоохранители, к инцидентам может быть причастен 22-летний житель Тольятти.
Преступник подстерегал своих жертв в безлюдных местах, в том числе, подъездах жилых домов. Согласно материалам уголовного дела, он набрасывался на женщин, нанося им ножевые ранения. Сразу после этого преступник скрывался с места происшествия. Помимо ножа, полагают правоохранители, нападавший мог использовать другие орудия преступления.
Как отметила представитель полицейского главка, нападения на территории Самарской области происходили в период ноября - начале декабря текущего года.
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