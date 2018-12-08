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В Москве по подозрению в нападениях на женщин задержан 22-летний житель Тольятти


8.12.2018 00:37
В Москве по подозрению в нападениях на женщин задержан 22-летний житель ТольяттиФото: vk.me

Правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого в ряде нападений на женщин, которые были совершены под Самарой.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 22-летний мужчина задержан на одном из вокзалов Москвы.

По словам Ирины Волк, все нападения были ранее совершены в Самарской области. Как полагают правоохранители, к инцидентам может быть причастен 22-летний житель Тольятти.

Преступник подстерегал своих жертв в безлюдных местах, в том числе, подъездах жилых домов. Согласно материалам уголовного дела, он набрасывался на женщин, нанося им ножевые ранения. Сразу после этого преступник скрывался с места происшествия. Помимо ножа, полагают правоохранители, нападавший мог использовать другие орудия преступления.

Как отметила представитель полицейского главка, нападения на территории Самарской области происходили в период ноября - начале декабря текущего года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 200

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