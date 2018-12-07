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Власти Литвы объявили о санкциях против россиян, связанных с инцидентом в Азовском море


7.12.2018 20:57
Власти Литвы объявили о санкциях против россиян, связанных с инцидентом в Азовском море Фото: ura-inform.com

Литовское руководство ввело индивидуальные санкции для россиян, имеющих отношение к задержанию украинских военных судов в Керченском проливе.

Как заявила лидер этого прибалтийского государства Даля Грибаускайте, находящаяся сейчас с визитом в Киеве, гражданам РФ запрещается въезд в Литву.

Вильнюс продолжает оказывать твердую поддержку Киеву, приводит слова Дали Грибаускайте ее пресс-служба. По словам литовского президента, власти страны приняли решение о введении национальных санкций в отношении лиц, которые несут ответственность "за агрессию в Керченском проливе и Черном море".

Литовский лидер при этом уведомила украинского коллегу Петра Порошенко о том, что Вильнюс намерен увеличить объем военной помощи Киеву. В этих целях будет дополнительно выделено количество амуниции, возрастет число направляемых на Украину военных инструкторов и экспертов по кибербезопасности. Прибалтийские специалисты окажут поддержку украинцам "в отражении гибридных атак, особенно во время выборов".

Ранее в Киеве были объявлены в розыск сотрудники ФСБ России, в частности, руководитель погрануправления по Крыму и командиры сторожевых кораблей "Дон" и "Изумруд". В общей сложности Генеральная прокуратура Украины вынесла решение об аресте восьми российских граждан, которые, по мнению официального Киева, причастны к инциденту, случившемуся в Черном море.

Напомним, 25 ноября три судна ВМС Украины нарушили правила прохода из Черного в Азовское море. Корабли соседнего государства, пересекли границу и направились в сторону Керченского пролива, игнорируя законные требования российских пограничников. В результате представителям службы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ пришлось применить оружие. Ранения получили трое украинских военнослужащих. Повреждения не представляют угрозы для жизни, всем своевременно была оказана необходимая медицинская помощь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

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