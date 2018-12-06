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Под Саратовом при взрыве газа на предприятии двое рабочих получили тяжелые ожоги
16:45
Фото: sobitie.com.ua
В Саратовской области в результате взрыва газа на предприятии пострадали двое рабочих. Как передает ТАСС, состояние мужчин медики оценивают как стабильно тяжелое.
Причины ЧП, случившегося в Балаково, выясняют правоохранительные органы.
В пресс-службе Минздрава региона рассказали, что двое пострадавших к настоящему времени доставлены в Балаковскую больницу. Врачи диагностировали у них тяжелые ожоги.
ЧП случилось ранним утром пятницы, примерно в 5:30 по московскому времени. Установлено, что в гараже предприятия ООО "Сельхозтехника" взорвался газовый баллон, после чего начался пожар. Прибывшие к месту происшествия сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар.
Причины инцидента выясняют правоохранительные органы.
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