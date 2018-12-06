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В Якутии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, трехлетний ребенок в коме
6.12.2018 23:48
Фото: rl0.ru
Правоохранительные органы Мегино-Кангаласского района Якутии приступили к проверке по факту гибели 67-летнего жителя населенного пункта Майя.
Тело мужчины было найдено после тушения пожара в частном доме.
Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на представителей местных следственных органов, после тушения пожара в частном доме был найден мертвым 67-летний мужчина. Эксперты не обнаружили признаков, которые бы указывали на криминальный характер смерти.
Во время ЧП также пострадали двое малолетних детей, которые приходились погибшему родственниками. Девочку и мальчика, соответственно 2015 и 2013 годов рождения, экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у детей отравление угарным газом и общее переохлаждение организма. Девочка, которая в момент поступления в больницу была в состоянии комы, сейчас находится в отделении интенсивной терапии.
Согласно первым выводам специалистов, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Для выяснения всех обстоятельств случившегося назначен ряд экспертиз.
Как установили в ходе начатой проверки следователи, родители детей во время пожара были на работе. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.
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