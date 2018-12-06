|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Кубани 6 человек стали жертвами ДТП с участием скорой
6.12.2018 16:20
Фото: znak.com
На Кубани в дорожной аварии погибли шесть человек. По итогам предварительной проверки следственные органы уже приняли решение о возбуждении уголовного дела.
В главке МВД по Краснодарскому краю рассказали об обстоятельствах смертельного дорожно-транспортного происшествия.
Как стало известно, в аварии получили травмы десять человек, шесть из них скончались. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации автотранспорта.
ЧП случилось сегодня утром в районе девятого километра трассы "Усть-Лабинск - Лабинск - Упорная". Машина марки ВАЗ 2114, которой управлял восемнадцатилетний местный житель, оказалась на встречной полосе, после чего врезалась следовавший навстречу автомобиль скорой помощи.
Водитель легкового автомобиля, в котором в общей сложности в момент аварии находились семь человек, погиб на месте, как и пять его пассажиров. Среди них было двое детей, восьми и пяти лет. Одиннадцатилетнего мальчика, получившего травмы, вместе с тремя медиками из кареты "скорой" экстренно госпитализировали.
По данным ведомства, скорая помощь следовала на вызов, поэтому в машине были лишь сотрудники.
Правоохранители к настоящему времени выяснили, что восемнадцатилетний парень, находившийся за рулем легковушки, не имел права ею управлять, хотя и являлся законным владельцем этого транспортного средства.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|